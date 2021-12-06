Eski çöplük orman olma yolunda

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler birimi ekiplerince eski çöplük alanının ıslah ve ağaçlandırma çalışmaları son hızla devam ediyor.

Yıllarca ilçenin vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölge de yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile bölgenin çöplük alanı olduğu izleniminin ortadan kaldırılması hedefleniyor.