Engelli gençlerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 4 engelli genç, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığına giderek bir günlük temsili askerlik yaptı.

İlk olarak ilçede Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardım Severler Derneği tarafından engelli gençlere asker eğlencesi düzenlendi. Daha sonra gençler, Dernek Başkanı Özden Karip, Başkan Yardımcısı İbrahim Daş ve engelli yakınları ile birlikte Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığına giderek bir günlük temsili askerlik görevlerini yerine getirdiler. Asker tıraşı olan ve üniforma giyen engellilere, temel eğitim çalışması yaptırıldı. Eğitim sırasında asker selamı ve esas duruş gösterildi. Daha sonra temsili askerlik yapan engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Eskişehir’de bulunan 1. Ana Jet Üs Komutanlığına gelen ve kıyafetlerini giyen gençler için hazırlanan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yemin töreninde, engelli askerler, ellerini, etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Özden Karip, “Derneğimiz ilçemizde bulunan 4 engelli vatandaşımızın temsili askerlik yapmasına vesile oldu. Engelli çocuklarının temsili askerlik uygulamasına katılması için aileler bizimle irtibata geçti. Temsili de olsa hem engelli gençlerimiz ve aileleri bu güzel duyguyu gönüllerince yaşadılar. Törende asker olan gençlerimizin ve ailelerinin mutluluğu tarif edilemezdi. ’Her Türk Asker Doğar, Ne Mutlu Türküm Diyene’ nidaları atılarak dönüş yapıldı. Bizlere bu duyguyu yaşatan ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman destek olan Kaymakamımız Yüksel Ünal’a ve bizlere gerek ulaşım gerekse maddi desteğini hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Münür Şahine, derneğimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.