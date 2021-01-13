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Bozüyük HEM ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı.
BİLECİK 13.01.2021, 15:51
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında yapılan denetimler neticesinde Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetleri yerine getirerek "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.Yapılan açıklamada “Kurumumuz Koronavirüs hastalığı (COVID-19) vb. virüslere karşı düzenli olarak dezenfekte edilip, tüm hijyen tedbirleri alınarak kursiyerlerimize hazır hale getirilmiştir. Kurumumuzda yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde yeniden ayrı kalmamak için kursiyerlerimizin de dikkatli olmasını bekliyoruz.“ denildi.
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