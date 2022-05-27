Bilecik’te yakalanan yavru tilki ilgi odağı oldu

Bilecik’te bir vatandaş tarafından yakalanan yavru tilki barınağın ilgi odağı oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir evin bahçesine giren yavru tilki ev sahibi tarafından yakalanarak, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Yavru tilki Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu. Bilecik Belediyesi vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.