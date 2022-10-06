Bilecik’te belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve STK temsilcileri Bilecikspor için bir araya geldiler. Gecede kulübe yardım olarak 296 bin lira yardım toplandı.

Bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve il hafta kendi evinde Modafen’i 3-1 yenen Bilecik 1969 Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu maddi imkânsızlıklar nedeniyle kentteki belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve STK temsilcileri bir araya geldiler. Bilecik TSO’da düzenlenen toplantıya katılım fazla olmazken, bir avuç insan Bilecik 1969 Spor Kulübü için ’Neler Yaparızı’ tartıştı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in de katıldığı toplantı öncesi kulüp başkanı Ali Muyşin içinde bulundukları çıkmazı anlattı. Gecede kulübe yardım olarak 296 bin lira yardım toplanırken, TSO yönetimin de bu akşam toplanıp, kendi aralarında da bir yardım toplanacağı öğrenildi.

Öte yandan Bilecik 1969 Spor Kulübü için bir de komisyon oluştururken, bu komisyon fabrikalardan kulüp için destek toplayacağı bildirildi.