banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

Bilecik İl Özel İdaresi’nden AFAD’a araç desteği

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ'NDEN AFAD'A ARAÇ DESTEĞİ

BİLECİK 23.10.2020, 11:28
1
Bilecik İl Özel İdaresi’nden AFAD’a araç desteği

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne sıfır araç desteği yapıldı.

Konu hakkında Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere 1 adet panel cinsi sıfır taşıt İl Özel İdare tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edilmek üzere satın alındı" denildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3