Bilecik İl Özel İdaresi’nden AFAD’a araç desteği

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne sıfır araç desteği yapıldı.

Konu hakkında Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere 1 adet panel cinsi sıfır taşıt İl Özel İdare tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edilmek üzere satın alındı" denildi.