banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Başkan Şahin, kanalizasyon ve altyapı projesini yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte uzun yıllar altyapıdaki sorunlarını çözüme kavuşturacak olan ’Kanalizasyon ve Altyapı Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

BİLECİK 28.09.2021, 10:34
Başkan Şahin, kanalizasyon ve altyapı projesini yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte uzun yıllar altyapıdaki sorunlarını çözüme kavuşturacak olan ’Kanalizasyon ve Altyapı Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 500 gün sürede bitmesi planlanan ve şehrin kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarında oluşan sorunları giderecek ’Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi’nin temel atma töreni öncesi çalışmanın geçeceği alanlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Proje hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Biliyorsunuz ki maalesef Bilecik, kent olarak şu ana kadar hak etmediği bir altyapıya sahipti. Kısa vadeli çözümlerle şehir esnafı ve vatandaşlar kendi haline bırakılmıştı. Göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız konu Bilecik’e yakışır bir yağmur suyu altyapı çalışmasını uygulamaya koymak oldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın meyvelerini aldık. Bilecik’in kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını en güzel hale getireceğimiz projemizin temelini atmış olacağız. Şehrimiz ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0