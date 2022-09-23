Balkan Şampiyonu Zaloğlu’nu makamında kabul etti

Balkan Şampiyonu Mikail Zaloğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ziyaret etti.

Kocaeli’de düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’nda 90 kilogramda mücadele ederek birinci olan Mikail Zaloğlu, antrenörü Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, antrenör ve milli sporcuyu tebrik eden Müdür Özdemir, “İlimiz adına şampiyonaya katılım sağlayan Mikail’i başarısı için tebrik ediyor, gelecek turnuvalarda başarılar diliyorum. Her zaman sporcunun arkasındayız” diyerek başarı dileklerinde bulundu.

Müdür Özdemir, Balkan Şampiyonu olan başarılı sporcuya hediye takdim etti.