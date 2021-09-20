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"Bağcılıkta Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi hayata geçti

Bilecik’te "Bağcılıkta Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi hayata geçti.

BİLECİK 20.09.2021, 11:40
"Bağcılıkta Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi hayata geçti

Bilecik’te "Bağcılıkta Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi hayata geçti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan "Bağcılık ta Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi hayata geçerken, İl Müdürü Necmettin Yoldaş projesinin uygulanacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Yoldaş, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Aldulmuttalip Karadeniz ile birlikte üreticilere proje detayları hakkında bilgi verdi. Burada kısa bir değerlendirme yapan İl Müdür Yoldaş, “İnşallah verim, her geçen yıl daha da artacak. Bölgedeki bağ alanlarının modernizasyonu ile üzüm üretiminin, kalitesi arttırılması ve pazar değeri yükseltilmesi için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz” dedi.

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