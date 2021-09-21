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Aya Yorgi Kilisesinin bulunduğu alan açık hava müzesi olacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Aya Yorgi Kilisesinin bahçesi Açık Hava Müzesi olması için gerekli görüşmeler yapıldı.

BİLECİK 21.09.2021, 09:54
Aya Yorgi Kilisesinin bulunduğu alan açık hava müzesi olacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Aya Yorgi Kilisesinin bahçesi Açık Hava Müzesi olması için gerekli görüşmeler yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan ziyaret etti. Ziyaret sonrası tarihi Aya Yorgi Kilisesinin bahçesinin açık hava müzesi olması için gerekli girişimlere bulunduklarını anlatan Başkan Şahin, "Aya Yorgi Kilisesinin bahçesine ilçemize bağlı bir köyümüzde bulunan bereket tanrısı heykelini getirdik. Bu heykel pandemi sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Aslen Osmanelili olan ünlü senaryo yazarı, müzisyen, ressam olan Mehmet Tekirdağ, bu heykelin tanıtımını üstleneceğini ifade etti. Bu tanıtım sonrası yurt dışından birçok ziyaretçiyi turisti ilçemize çekecektir. Heykelinin bulunması ve açık hava müzesi olacak alana konulması ilçeye turizmde ayrı bir değer kattı" dedi.

“Özellikle yurt dışından birçok ziyaretçiyi turisti ilçemize çekecektir”

Mehmet Tekirdağ; ise, “Aya Yorgi Kilisesi bahçesi Açık Hava Müzezi olmasının ardından burada yer alan tarihi ve kültürel varlıklarının ve özellikle bereket tanrısının çok büyük değer, özellikle yurt dışından birçok ziyaretçiyi turisti ilçemize çekecektir” dedi.

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