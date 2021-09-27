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ADIM Üniversiteleri Birliğinde yeni dönem

Aralarında Şeyh Edebali Üniversitesinin bulunduğu 17 üniversitenin arasında güç birliği girişimi amacıyla kurulan ADIM Üniversiteleri Birliği koordinatörlüğü görevi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi.

BİLECİK 27.09.2021, 11:32
ADIM Üniversiteleri Birliğinde yeni dönem

Aralarında Şeyh Edebali Üniversitesinin bulunduğu 17 üniversitenin arasında güç birliği girişimi amacıyla kurulan ADIM Üniversiteleri Birliği koordinatörlüğü görevi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın, Genel Sekreter Kutlu Önal ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret ettiler. Ziyarette üniversiteler arasında müşterek çalışmalar değerlendirildi. Yapılan görüşmeler sonunda üniversitemizin 28 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürüttüğü ADIM Üniversiteleri Birliği Koordinatörlüğü görevi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi. Rektör Prof. Dr. Beydemir ve Kütahya SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kavuncu arasında imzalanan protokol uyarınca 2021-2024 dönemi koordinatörü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu.

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