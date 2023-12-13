ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’deki bir bağış etkinliğinde İsrail’e dair açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail’deki mevcut hükümetin ülke tarihindeki en muhafazakar hükümet olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "iki devletli bir çözüm istemediğini" aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Netanyau, İsrail’in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun İsrail-Filistin çatışmasına uzun vadeli bir çözüm bulmak için hükümetini "güçlendirmesi ve değiştirmesi" gerektiğini söyledi.