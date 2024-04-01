CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 2022 yılında kurulan veKemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen siyasi oluşum daha sonra Millet İttifakı adını almıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeittifaksız olarak Türkiye'de lider parti olan CHP dışında geriye kalan 5 parti sandıktan beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi tek başına geride bırakmayı başardı.

CHP, İTTİFAKSIZ BİRİNCİ PARTİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce kurulan ve ittifak ortaklığı yapan Altılı Masa'da CHP dışında kalan 5 parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmenden beklediği desteği göremedi. CHP, 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 belediye başkanlığını kazandı. İYİ Parti ise il olarak Nevşehir, 24 ilçe ve 4 belde kazanarak toplamda 29 belediyeyi kazanmayı başardı.

Altılı Masa'da yer alan 5 partinin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının altında kaldı

YENİDEN REFAH, 5 PARTİNİN TOPLAM OY ORANINI GEÇTİ

İttifaksız olarak yerel seçimlere giren partilerin oy oranları da belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 3.77, DEVA Partisi yüzde 0.33 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 1.09, Gelecek Partisi yüzde 0.07, Demokrat Parti yüzde 0.20 oy alabildi. 5 partinin toplam oyu 5,46 ile Yeniden Refah Partisi'nin aldığı yüzde 6,19'luk oy oranına ulaşamadı. İYİ Parti dışında kalan diğer 4 partinin oy oranı ise toplamda yüzde 1,69 oldu.