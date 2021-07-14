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Vali Epcim, Aydıncık köyünde asfalt çalışmalarını inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Aydıncık köyünde sürdürülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.

BAYBURT 14.07.2021, 10:09
Vali Epcim, Aydıncık köyünde asfalt çalışmalarını inceledi
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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Aydıncık köyünde sürdürülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köy içi yollar asfaltla kaplandı. Vali Epcim, çalışmalara ilişkin Aydıncık köyü Muhtarı İsmail Haşlak ve köy sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Pandemi sürecinin tüm zorluklarına rağmen yatırımlara devam edildiğine dikkat çeken Vali Epcim, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.
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