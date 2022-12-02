Üniversite öğrencilerine yönelik ikametgah kampanyası

Bayburt Belediyesi tarafından ikametgâhı Bayburt’ta olmayan Bayburt Üniversitesi öğrencilerine yönelik ikametgâh kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde ikametini Bayburt’a aldığına dair ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Belediye Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat eden her öğrenciye hediye çeki verilecek. İkametgâhları zaten Bayburt’ta olan KYK yurtlarında kalan öğrenciler ise kampanyadan yararlanamayacak.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olan kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Hem ailelerinden uzakta şehrimizde üniversite öğrenimi yapan öğrencilerimize hem de şehrimizin nüfusuna katkıda bulunmak amacıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek bir ikametgâh kampanyası başlattık. Evlerde ve özel yurtlar ile apartlarda kalan öğrencilerimizi dâhil ettiğimiz kampanya dahilinde ikametgâhın Bayburt’ta olduğunu gösterir belge, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte belediyemize müracaat eden öğrencilerimize hediye çeki vereceğiz. İnşallah şehrimiz ve öğrencilerimiz adına güzel bir çalışma olacak.” ifadelerini kullandı.