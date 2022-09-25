TFF 2. Lig; Bayburt Özel İdarespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor: 1-1

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin 6’ncı haftasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Gençosman Stadyumu’nda oynanan maçı Erhan Kutlu, Mustafa Yüksel Emre Demirel üçlüsü yönetti. Her iki takımın da aynı performans sergilediği maçta iki takım da ilk yarıda gole ulaşamadı. 4 dakika uzatma verilen maç, 0-0 beraberlikle bitti.

İkinciye yarıya hızlı başlayan konuk takım Arnavutköy, rakibinin kalesine yakın oynayan taraf oldu. Arnavutköy oyuncusu serbest vuruşla topu Furkan Yaman’a ulaştırdı. Yaman’ın topu Bayburtsporlu oyuncuya çarparak kaleye girdi. 0-0 beraberlik bozularak 1-0 hale geldi. Arnavutköy, Bayburtspor karşısında 1-0 üstünlükle avantajlı hale geldi.

Kornerden 80 numaralı oyuncu Cevat Kuy’un ortasıyla buluşan 45 numaralı oyuncu Batın Özdemir, Bayburtspor’un 77’nci dakikada golünü atarak durumu 1-1 eşitledi.

Bu durumda sadece bir golü bulunan Bayburtspor, ligin 6’ncı haftasında Özdemir’in golüyle toplamda 2 gole ulaşmış oldu.

6 dakika uzatma verilen maç 1-1 beraberlikle sona erdi. 0 puanda olan Bayburtspor sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bayburt Özel İdarespor, ligin 7’nci haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.