banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Piyasalarda son durum ne!
Piyasalarda son durum ne!
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!

Sıcakların bunalttığı Bayburt’ta kısa süreli sağanak yağış bekleniyor

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt’ta kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAYBURT 06.07.2021, 11:57
Sıcakların bunalttığı Bayburt’ta kısa süreli sağanak yağış bekleniyor

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt’ta kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan’da yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Bayburt’ta 28, Iğdır’da 37, Tunceli’de 34, Ağrı ile Erzincan’da 32, Kars’ta 31, Erzurum’da 29 ve Ardahan’da 27 derece olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta 10, Ardahan’da 8, Kars ile Erzurum’da 11, Ağrı’da 12, Tunceli ile Erzincan’da 15 ve Iğdır’da 22 derece ölçüldü.
Yorumlar (0)
22°
orta şiddetli yağmur