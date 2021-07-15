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Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Şehit Osman Tepesi’ndeki Bayburt Şehitliği’nde tören düzenledi.

BAYBURT 15.07.2021, 14:33
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Şehit Osman Tepesi’ndeki Bayburt Şehitliği’nde tören düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Bayburt İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Programda daha sonra protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
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