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Şehit Fatih Kostik kabri başında dualarla anıldı

Bayburtlu Şehit Piyade Komando Onbaşı Fatih Kostik şahadetinin 26.yılında kabri başında dualarla anıldı.

BAYBURT 06.07.2021, 12:09
Şehit Fatih Kostik kabri başında dualarla anıldı

Bayburtlu Şehit Piyade Komando Onbaşı Fatih Kostik şahadetinin 26.yılında kabri başında dualarla anıldı.

1995 yılında Şemdinli’de vatani görevini yaparken 5 Temmuz günü Kuzey Irak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Fatih Kostik, Arpalı Beldesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, şehidin babası Fuat Kostik ve annesi Havva Kostik ile şehit yakınlarının yanı sıra Aile Sosyal Politikalar Müdür yardımcısı Hazar Altundaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Rıfat Eryiğit, İl Müftü yardımcısı Abdullah Aksoy, Mahalle Muhtarları ve belde halkı katıldı.
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