Restorasyonu devam eden Tarihi Saat Kulesi’nde son rötuşlar

Bayburt kent merkezinde 1924 yılında yapılan Tarihi Saat Kulesi’nde, Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de üzerinde önemle durduğu restorasyon çalışmasında sona gelindi. Asrın yorgunluğunu üzerinde taşıyan Bayburt Saat Kulesi’nde ki restorasyon, çokça yıpranan balkon kısmı ve üst tarafını kapsayacak. Balkon kısmı ve üstü tamamen sökülecek olan Saat Kulesi’nin yapımı için 120 günlük süre belirlenmişti. Ekipler bu sürede zarfında restorasyonu bitirmek için ara vermeden çalışmalarına devam ederek sona gelindi.

Şehrin simgelerinden olan Tarihi Saat Kulesi’nin restorasyonu için başlatılan “Saat Kulesi Rölöve Projesi” çerçevesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Saat Kulesi tarihe tanıklık etmeye kaldığı yerden devam edecek.