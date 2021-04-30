Rektör Türkmen, mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, rektörlük mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’tan aldı.

Yüksek Öğretim Kurulu yürütme kurulu üyelerinin de katılımıyla YÖK Toplantı Salonunda gerçekleşen atama yazısı tevdi programında Başkan Saraç, Rektör Türkmen’e yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun gayret göstereceğini belirten Rektör Türkmen; Bayburt Üniversitesinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ülke adına faydalı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Bayburt Üniversitesinin daha da gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerine değinen Rektör Türkmen, desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Saraç’a da teşekkür etti.

Yeni dönemde yeni hedeflerle başarılı projeler gerçekleştireceklerinin altını çizen Prof. Dr. Mutlu Türkmen, birlik ve beraberlik içerisinde Bayburt Üniversitesini, ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren bir üniversite haline getirmek için durmadan çalışacaklarını dile getirdi.