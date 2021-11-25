Mesleğe adanmış ömürlere Vali Cüneyt Epcim’den ziyaret

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesleğe bir ömür veren emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Vali Epcim ziyaretlerine Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Abdullah İpek ile başladı. İpek’in Çiçekli Sokak üzerindeki ikametinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, 91 yaşındaki emektar eğitimci ile meslek yıllarına ilişkin sohbet etti. İlkokul öğretmeni olarak 1960 yılında göreve başlayan ve yarım asra yaklaşan meslek yaşantısı sonrası emekliye ayrılan İpek, kariyeri boyunca yaşadıklarını paylaştı. İpek, ziyaret dolayısıyla Vali Epcim ile beraberindekilere teşekkür etti.

İpek’in hayır duasını alan Vali Epcim ise Öğretmenler Günü’nü kutlayarak ziyareti anısına çini takdim etti.

Vali Epcim, buranın ardından uzun yıllar Bayburt Lisesi’nde Matematik Öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Abdullah İpek’in öğrencisi olan Saffet Güncan’a konuk oldu. Gençosman Mahallesi Koruk Caddesi’ndeki evinde Güncan ile görüşen Vali Epcim, Öğretmenler Günü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ziyarette Güncan ile öğretmenlik yıllarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, emekleri dolayısıyla da teşekkürlerini bildirdi. Ziyaretleri kapsamında Vali Epcim’in son durağı Kadızade Mahallesi Şair Nevzat Karaoğlu Caddesi üzerinde ikamet eden emekli öğretmen Hanefi Ağın oldu.

Aile üyelerinin de yer aldığı ziyarette meslek yaşamına ilişkin anılarını paylaşan Ağın’a Öğretmenler Günü dolayısıyla Vali Epcim tarafından çiçek ve Bayburt Kalesi’nde yer alan çini örneği hediye edildi.

Ağın ve aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Epcim, Öğretmenler Günü dolayısıyla tebriklerini ileterek ziyaretlerini noktaladı.

Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile eşi Hamiyet Karakaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven yer aldı.