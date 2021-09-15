Kop Dağı’nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Bayburt’ta 2918 rakımlı Kop Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı mevkiinde çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, araç içerisinden atılan sigara izmariti sonucu çıkan örtü yangını olay yerine gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülerek, yangına müdahale edildi. Kop Dağı civarında bulunan geven, bodur, ardıç gibi bitkilerin ateşle birlikte tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.