Kenan Yavuz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Silletto Büyük Ödülünü alarak Avrupa’da yılın müzesi seçilen, 2022 yılında ise Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra ödülünü kazanan Bayburt’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser salonunda düzenlenen törende ödül sahiplerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz sırtını Çoruh’a yaslayan, yüzünü doğuya çeviren ve köklerini Anadolu’nun bereketli topraklarına salan, Bayburt’un kültürünü en güzel şekilde yansıtan özgün bir projedir. Köyden kente göç meselesini tüm veçheleri ile gözlerimizin önüne seren müzemiz bu vasfı ile geçmişten günümüze bir köprüde kurmaktadır. Kenan Yavuz kardeşimizin doğup büyüdüğü topraklara vefasını gösteren bu güzel müzenin benzer hayat hikayelerine sahip diğer girişimcilerimize ve iş insanlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Gittim, gezdim, gördüm, kendisi ile de dertleştim. Gerçekten ortaya Bayburt’umuza “Bayburt Bayburt olalı böyle bir eser görmemiştir. Milli kültürümüze ve Bayburt yöresinin kalkınmasına katkılarından dolayı Etnografya Müzesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Erdoğan, Alime Yavuz’un elini öptü, Bayburt’a geleceğinin sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze kurucusu Kenan Yavuz’un annesi Alime Yavuz ile yaptığı sohbet büyük sempati topladı. Kenan Yavuz’un annesi Alime Yavuz ülkeye kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, Erdoğan da Alime Yavuz’un elini öptü. Kenan Yavuz’un annesi Alime Yavuz, Başkan Erdoğan’ı çok sevdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Denize köprü kurdu, hastaların elinden tuttu. Kuyruğa girip ilaç alıyorduk şimdi ilaçlar evin içine girdi. İmam hatipler kapalıydı açtı. Senle görüşmeyi çok istedim, Allah nasip etti. Rüyamda bile gördüm seni ay yıldızlı kıyafetin vardı üzerinde. Çok şükür görmeye geldim. Geldiğinde kete yaparım sana. Çabuk gel ölürüm falan bir daha görür müyüm seni?" Cumhurbaşkanı Erdoğan da neden gelmedi kete diyerek takıldı ve Alime Yavuz’a gelme sözü verdi. Ayrıca Erdoğan, "Bayburt Gümüşhane’ye Havalimanı geliyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi Hümeyra Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Misbah Demircan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de katıldı.