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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı ülke geneliyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

BAYBURT 25.11.2021, 09:15
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı ülke geneliyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel ve koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı açılışında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin atılan adımları değerlendiren Vali Epcim, özellikle üç yıllık dönem içerisinde konunun ciddiyetinin daha da anlaşıldığını söyledi. Yaşanan deneyimler sonucu atılan adımlardan olumlu sonuçlar alındığını dile getiren Vali Epcim, kadına karşı şiddetle mücadelede yüzde yüz başarı elde etmenin zor bir konu olduğunu vurguladı.

Vali Epcim, kadına karşı şiddetin kökenine bakıldığında geçmişteki kötü deneyimlerle karşılaşıldığına vurgu yaptı. Bu duruma neden olan çeşitli sebeplerin olduğuna işaret eden Vali Epcim, “Kökenine bakıldığında kadın erkek ilişkilerinin hiç başlamaması gereken bir yapıda başladığını görüyoruz. İlerleyen zamanlarda bu ilişkinin şiddete evrildiğini gözlemliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen KADES uygulamasının önemli başarı elde ettiğine değinen Vali Epcim, “Özellikle KADES uygulamasından dolayı Bakanlığımıza da bir ödül verildi. Çözüme ilişkin önemli bir yaklaşım getirdi. Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün şehrimizde önemli çalışmaları oldu. Bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri oldu. Bunları da önemsiyoruz. Fakat olay; nihayetinde bireysel olarak hepimizin içindeki rahmani merhamete ilişkin duygularla anlatılabilir. Bu duyguları biz ikili ilişkilerimize yansıtabiliyorsak, öfke kontrolünü de bu mekanizma içerisinde sağlayabiliyorsak toplumsal hayatta şiddeti biraz daha minimize etmiş oluyoruz.” diye konuştu.

Şiddet kültürünün beraberinde getirdiği olumsuzlukların bireylerin ilerleyen yaşantılarına doğrudan etki ettiğine dikkat çeken Vali Epcim, “Bunun için yapılan çalışmaları hiçbir şekilde küçük görmüyoruz. Hepsinin faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. Fakat bir yandan da ailenin korunmasına ilişkin adımların ele alınmasını çok önemli görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim’in değerlendirmelerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında hayata geçirilen uygulamalar ile atılan adımlar anlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 81 ilde eş zamanlı telekonferans yöntemiyle yaptıkları değerlendirmelerin ardından koordinasyon kurulu toplantısı sona erdi.

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