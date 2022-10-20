EFOR dahilinde yapılan ölçme ve değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan ortaokul 7 ve 8. sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf kademelerinde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsayan “Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik” (EFOR) projesi çerçevesinde planlanan ölçme ve değerlendirme sınavları geçtiğimiz hafta tüm okullarda eş zamanlı olarak uygulandı.

Uygulanan ölçme ve değerlendirme sınavı sonuçları okullarda okul idaresi ve öğretmenler tarafından değerlendirildikten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen toplantılarda ilimizde görev yapan tüm ortaokul ve lise okul/kurum müdürlerinin katılımıyla ayrı ayrı değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney yapılan toplantılarda: “Bayburt, bir avantaj diyarıdır. Çünkü il genelindeki öğrenci sayımızın ve öğrencilerin maruz kaldığı olumsuz uyarıcıların az olması bizim için fırsattır. Çocuklarımızı ve ailelerini tanımamız; onlara ulaşmamızda, hataları ve eksikleri konusunda uyarmamızda bize kolaylık sağlıyor. Yaptığımızın toplantıların amacı yavrularımızı kişisel ve akademik anlamda el ele vererek yukarı taşımaktır. Çünkü fiziki alt yapı, taşımalı eğitim, öğretmen eksiği, ısınma, internet bağlantısı, ders araç gereçleri gibi konuların hiçbirinde eksiğimiz yoktur. Bu anlamda çevremizden de olumlu dönütler alıyoruz. Bunda emeği geçen bütün eğitimci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fakat daha iyisini yapmak ve gelişmiş ülkelerle yarışabilmek için elimizi taşın altına koymalıyız, daha çok çalışmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için umut veren günleri yakalamalıyız. Zira beşeri gücümüz bizim için bir sermayedir. Beşeri zenginliğimizi nitelikli hâle getirmenin sayacı da eğitimden geçer. Sizlere bu konuda güveniyorum, hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bayburt Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Emin Deniz’in sınav analizlerini paylaştığı sunumun ardından toplantılar sona erdi.