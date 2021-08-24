Demirözü’nde biçerdöverlere dronlu denetim

Bayburt’un Demirözü ilçesinde 2021 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver kontrolleri başladı. Biçerdöverler dronla havadan denetlendi.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrolörleriyle dane kaybının en aza indirilmesini amaçlıyor. Biçerdöverle hasatta ürün kayıp oranında ulaşılacak hedef Bayburt’ta 2021 yılı için yüzde 2 olarak belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik ekipler, hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığını, yangın söndürme ekipmanlarını, dane döküm durumunu denetliyor. Denetimler kapsamında Demirözü’nde İlçe Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yerinde ve İl Müdürlüğünün teknik elemanlarınca drone ile havadan biçerdöver kontrolü yapıldı.

Ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınıyor. Yapılan denetimler sırasında biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Valilik tebliği hükümlerine aykırı hareket eden biçerdöver sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.