Bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında, bireysel sulama sistemleri alımlarına yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Program kapsamında bir milyon TL’ye kadar yapılan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır. Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları 01.03.2021 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 30.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

Program, Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sistem sulama sistemi kurulması,(Sulama makineleri alımı başvurularında projelendirilen parsel alanı minimum 20 da olmalıdır), tamburlu sulama sistemi kurulması,(sulama makinesi alımı), güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, konularını kapsamaktadır.

Başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler ise; Kimlik fotokopisi, güncel ÇKS, adli sicil belgesi, Tapu kaydı (Varsa kiralama veya muvafakat belgesi), su kaynağı kullanım belgesi (DSİ veya işleten kurumdan), toprak analiz raporu, su analiz raporu ( kamu kurumları tarafından yapılan su depolama yapıları için istenmez), sulama projesi ve projeyi hazırlayan kişinin onaylı diploma sureti ve oda kayıt belgesi şeklindedir.

Ayrıntılı bilgi için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.