Bayburt’ta yerinde aşı dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işçilerin aşılarının mobil aşı hizmetleri ile iş yerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Bayburt’ta bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde aşı çalışması yapıldı.

İş kaybının önüne geçmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işçilerin aşılarını fabrikalarında olacağını açıklamasının ardından Bayburt’ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri mobil aşı çalışmalarına başladı. Bayburt Devlet Hastanesi ve Aile Hekimliklerince etkin bir şekilde yürütülen Covid-19 aşı uygulamalarına ek olarak Sağlık Bakanlığının başlattığı yerinde aşı uygulaması kapsamında vakit kaybedilmeden yerinde aşı çalışmaları Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce devam etmektedir.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin bizzat içerisinde olan OSB çalışanlarının randevu almadan, herhangi bir iş gücü kaybına mahal vermeden, ambulanslarımızın eşlik ettiği doktorlu mobil aşı ekiplerimiz tarafından Covid-19 aşılarını iş yerlerinde yapıyoruz. OSB çalışanları önceden randevu almamış olsa bile herhangi bir işleme gerek olmaksızın mobil aşı uygulama noktalarında aşılar uygulanabilecektir. Tüm OSB çalışanlarını, aşılarını yaptırarak Covid-19 salgını ile mücadele etmeye davet ediyoruz.” denildi.