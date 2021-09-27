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Bayburt’ta üniversite öğrencileri okullarda boyama ve süsleme çalışması yaptı

Bayburt Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören “Tut Elimden Öğrenci Topluluğu” kendi imkânlarıyla başlattığı kampanya ile bu yılın ilk etkinliği olarak okullarda boyama ve süsleme çalışması yaptı.

BAYBURT 27.09.2021, 14:26
Bayburt’ta üniversite öğrencileri okullarda boyama ve süsleme çalışması yaptı

Bayburt Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören “Tut Elimden Öğrenci Topluluğu” kendi imkânlarıyla başlattığı kampanya ile bu yılın ilk etkinliği olarak okullarda boyama ve süsleme çalışması yaptı.

Tut Elimden Öğrenci Topluluğu 15 gönüllüsü ile birlikte Bayburt Akşar Köyünde bulunan Genç Osman İlkokulu / İmam Hatip Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan ziyarette, topluluk üyesi öğrenciler ve gönüllüler, okul duvarlarını çeşitli karakterlerle süsleyerek farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak sürdüren öğrenci topluluğunun gerçekleştirdiği çalışma sayesinde, yaklaşık yüz elli öğrencinin eğitim gördüğü okul ortamı daha eğlenceli hale geldi. Bu hareketleri ile hem çocukların, hem köy sakinlerinin takdirini kazanan öğrenciler, boyadıkları okul duvarlarına çeşitli öğretici şekiller de çizerek ayrı görüntü ortaya çıkardı.

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