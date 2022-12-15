Bayburt’ta “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kutlandı

Çoruh Anaokulunun düzenlediği Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlama Programı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ali Aktaş, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşması ile başlayan program, anaokulu öğrencilerinin şiirleri ve yerli malların tanıtımıyla devam etti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından tanıtılan sebze meyveler, şerbetler, unlu mamuller; Bayburt yöresine özgü lor dolması, tatlı çorba, bakır araç gereçler ve ehram giysiler katılımcıların beğenisine sunuldu. Tanıtımda ayrıca yerli otomobil TOGG ve yerli savunma sanayi ürünleri de tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney yaptığı açıklamada çocukların küçük yaştan itibaren tutumlu olmaları ve tüketimden çok üretime özendirilmeleri gerektiğini belirtti. Herkesi yerli ve yöresel malları kullanmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya davet ederek tüm katılımcıların Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı tebrik etti.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlama programı, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan ikramların ardından sona erdi.