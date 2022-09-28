Bayburt’ta şap aşılaması sürüyor

Bayburt’ta Tarım ve Orman Bakanlığının “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi” doğrultusunda 2022 yılı sonbahar dönemi şap aşısı uygulaması sürüyor.

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan 2022 yılı sonbahar şap aşılaması sürüyor. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası dahilinde Sakızlı, Saraycık, Kurugüney ve Taşkesen köylerinde büyükbaş hayvanlarına şap aşıları yapıldı.

Bayburt merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kampanya döneminde 172 köy, 2 belde, 19 mahalle ve bağlı mezralarda toplamda 20 personel ile 75 bin baş hayvana şap aşısının yapılmasının programlandığı belirtildi.