Bayburt’ta özel öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bayburt İl Müdürlüğü tarafından özel öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

2021 yılının İçişleri Bakanlığınca Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan eğitim seferberliği Bayburt’ta devam ediyor. 7’den 70’e afet bilincinin yerleşmesi amacıyla Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Bayburt AFAD İl Müdürü ziyaret ettiler. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde Bayburt AFAD İl binası gezdiler. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan ve alanında uzman personellerce müdürlüğün eğitim salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Öğrencilere "Deprem Çantası" tanıtımı yapıldıktan sonra, broşürler ve çeşitli hediyeler takdim edildi.