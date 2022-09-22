Bayburt’ta öğrencilere organik tarım ve ata tohumunun önemi anlatıldı

Yerel tohumlarla (ata tohum) uzun yıllardır organik tarım yapan İsmail Öksüz tarafından öğrencilere tarlada ata tohumun ve organik tarımın önemi anlatıldı.

Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme ve Üretim Merkezi (GEZEKODER), haziran ayında, ekim döneminde ortaokul öğrencilerine eğitim vermişti. Bugün ise hasat döneminde GEZKODER yönetim kurulu üyesi İsmail Öksüz, tarlada öğrencilerle yeniden buluşarak hasat döneminde uygulanacak püf noktaları anlatarak organik tarımın ve ata tohumunun önemine değindi. Öksüz, bu yıl sadece bal kabağı üretimi yaptıklarını söyleyerek hasat dönemine az bir zaman kaldığını belirtti.

Kabaklarla dolu tarlada öğrencilerle buluşan Öksüz, dernek olarak ata tohumlarının yaygınlığını artırmak için başlattıkları çalışmanın, önümüzdeki yıl itibariyle bitki çeşitliliğinin artırılarak devam edileceğini bildirdi.

"Hayatta en önemli servetimiz sağlık o yüzden organik beslenmeliyiz"

Organik üretimde zamanlamanın çok önemli olduğunu söyleyen İsmail Öksüz, “Bitkide büyüme hızını ayarlamak çok önemli. Mesela bu kabaklar sadece çiftlik gübresi kullanılarak üretildi. Buna ilaveten büyüme hızına müdahale etmedik. Yani suya ihtiyacı olduğunda su verdik. Yaklaşık 3 aylık bir zaman sonrasında kabaklarımız için hasat dönemine ulaştık. Mesela yetiştirmiş olduğumuz kabağa hormon katılmış olsa, fazla su verilerek büyüme hızına müdahale edilse bu süreden çok daha kısa bir sürede bu ürün elde edilebilir. Fakat dediğimiz gibi hayatta en önemli servetimiz sağlığımız. Bunun için organik tarım, ata tohumu diyor, organik beslemeye önem vermeliyiz" dedi.

"Ata tohumuna önem verin, ata tohumu meselesi bizim gelecek meselemiz"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Öksüz, “Yarın hepinizin ayrı ayrı meslekleri olacak. Hepinizin bir evi olacak bahçesi olacak veya bir apartmanda oturacak. Apartman yanlarındaki boşluklarda veya evinizde saksıda bu ürünleri üretebilirsiniz. Biz dernek olarak bu ata tohumlarını sizlere ulaştırmak için varız. Ben hepinizden buna önem vermenizi istiyorum. Bu ata tohumu meselesi bizim gelecek meselemiz” şeklinde konuştu.

Her tohum ata tohum değil

Kendilerine dışardan tohum verildiğini, bu ürünlerle sebze elde edebildiklerini fakat bu ürünlerden bir daha tohum alamadıklarını ifade eden İsmail Öksüz, “Tohum alamadığımız ürünler hormonlu ürünlerdir. Ata tohumu dediğimiz herhangi bir katkı katılmadığı sürece her yıl sürekli tohum verir” dedi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ve önümüzdeki yıldan itibaren bitki çeşitliliğini artıracaklarını söyleyen Öksüz, “Türkiye’de ata tohumu çeşitliliğine katkı sunacak, Bayburt’u da yeni ata tohumları ile buluşturacağız” diye konuştu.