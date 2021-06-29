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Bayburt’ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Kent genelinde Kurban Bayramı öncesi, mezarlıklarda yoğun bir temizlik çalışması başlatan Bayburt Belediyesi, yabancı ot ve çalı biçme çalışmalarını sürdürüyor.

BAYBURT 29.06.2021, 12:29
Bayburt’ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Kent genelinde Kurban Bayramı öncesi, mezarlıklarda yoğun bir temizlik çalışması başlatan Bayburt Belediyesi, yabancı ot ve çalı biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt’ta bulunan mezarlıklarda yabani ot biçme, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız devam ederken, bugünkü mesaisini Asri Mezarlığa ayırdı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yabani otlardan arınan ve çevre düzenlemesi yapılan mezarlıklarda kabir ziyaretleri ve defin işlemleri için vatandaşa kolaylık sağlanmış olacak. Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ve yabancı ot biçimi konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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