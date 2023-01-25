Bayburt’ta kış okulları hayata geçti

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez başlatılan “kış okulları” uygulaması ile yarıyıl tatilinde bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren kursları hayata geçirdi.

Bakanlığın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı kış okulları uygulaması ile Bayburt’ta Bilim Sanat Merkezi başta olmak üzere 13 okul ve kurumda 371 öğrencinin katılımıyla bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanında ücretsiz kurslar verilmeye başlandı. Öğrenciler, kurslarda bilgi ve becerilerin aktif kullanımını içeren etkinlikler ve dijital içeriklerle birlikte bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanma fırsatı yakaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürleri Dursun Yeşil ve Cuma Temel’le birlikte kurs merkezlerini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerin ve velilerin kış okulları uygulamasından memnun kaldıklarını ve uygulamanın yarıyıl tatili boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenen 5 grupta etkinlik yapılmakta ayrıca öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılabilmektedir. Bilim ve Sanat Merkezinde ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı günlük 2 saat olmak üzere haftalık 4, toplam 8 saat olarak planlanmakta.

21 Ocak’ta başlayan uygulama 5 Şubat’ta sona erecek.