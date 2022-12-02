Bayburt’ta gökyüzü gözlem etkinliğine yoğun ilgi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılan vatandaşlar teleskopla Bayburt semalarındaki gök cisimlerini inceledi.

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından gündüz saatlerinde Bayburt’ta görev yapan öğretmenlere yönelik Temel Astronomi ve Teleskop Kullanımı Semineri verildi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmenlere verilen seminerleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenlerle birlikte teleskop kurulumu ve gözlem etkinliğine katıldı. Daha sonra Atatürk Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Araştırma Görevlisi Hüseyin Er ve Dr. Öğr. Burak Batuhan Gürbulak’a nazik ziyaretleri ve engin paylaşımları için şükranlarını sunarak Bayburt’a özgü yöresel hediyeler takdim etti. Ayrıca Temel Astronomi ve Teleskop Kullanımı Semineri’ne katılım sağlayan gönüllü öğretmenlere de teşekkür eden Rahmi Güney, akşam saatlerinde yapılacak etkinliğe tüm Bayburtlu vatandaşları beklediklerini ifade etti.

Bayburt Belediyesi Saray Bahçası’nda akşam saatlerinde başlayan "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" ise yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenler ve Bayburtlu vatandaşlar teleskopla ay, jüpiter, mars gibi gök cisimlerini seyretmenin keyfini çıkardı.