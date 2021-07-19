Bayburtlu genç boksörler Spor Bilimleri Fakültesini gezdi

Bayburtlu genç boksörler, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile üniversite bünyesinde yer alan spor tesislerini gezdi.

Bayburt’ta, genç sporcuların akademik hedeflerini geliştirmek, ufuklarını genişletmek, faydalanabilecekleri alanları tanıtmak için Bayburt Üniversitesi de kendi bünyesinde önemli faaliyetler yürütüyor. Bu çerçevede üniversitenin tüm imkânları öğrencilerle birlikte şehirde spora gönül vermiş gençlerin de istifadesine sunulmuş durumda.

Bu kapsamda, gençlerin motivasyonuna katkı sunmak ve performanslarını artırmak amacıyla Bayburtlu genç boksörler Bayburt Üniversitesinde misafir edilerek, akademik birimler ve spor tesisleri tanıtıldı. Düzenlenen etkinlikte boksörlere; dünya boks şampiyonu ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Onur Şipal rehberlik etti. Gerçekleşen gezide, Spor Bilimleri Fakültesinin yanı sıra kapalı spor salonu, antrenman alanları ile diğer spor tesisleri de tanıtıldı.

Gezinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden gençler, gösterdikleri ilgiden ötürü üniversite yetkililerine teşekkür ettiler.