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Bayburtlu çiftçilere 1,5 yılda 32 milyon liralık destek sağlandı

Vali Cüneyt Epcim, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı.

BAYBURT 22.05.2022, 15:00
Bayburtlu çiftçilere 1,5 yılda 32 milyon liralık destek sağlandı

Vali Cüneyt Epcim, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, programda tarım ve hayvancılık projeleri başta olmak üzere çiftçilere yönelik çalışmaları anlattı. Pandemi sonrası dönemde finansın değil üretimin ön plana çıktığı bir sürece girildiğinin altını çizen Vali Epcim, Bayburtlu çiftçilere son bir buçuk yılda 32 milyon liradan fazla tarımsal destek sağlandığının altını çizdi.

Bayburt tarımını her an düşündüklerini ve geliştirmek için ellerindeki bütün proje konularını sonuna kadar uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Epcim, bu doğrultuda çiftçilere dış kaynaklardan destekler sağlamaya çabasında olduklarını kaydetti.

Vali Epcim, pandemi nedeniyle giderek artan tarımsal üretim ihtiyacının hayati öneminin Bayburtlu çiftçiler tarafından anlaşıldığına ve iki yıldır Bayburt’ta ekilmeyen arazi bırakılmadığına vurgu yaptı. Bu tutumun başlı başına bir başarı hikâyesi olduğunu sözlerine ekleyen Vali Epcim, “Bayburt’ta tarımsal Türkiye’nin büyük ovaları kadar ürün çeşitliliğine sahip olmadığı için çok fazla değil. Buna rağmen sevgiyle tohumu eken Bayburtlu çiftçiler, şu anda Bayburt’u, Bayburt tarımını ve Bayburt’taki arazileri hiçbir şekilde boş bırakmamıştır. Biz de Bayburtlu çiftçimizle bu manada büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Epcim, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ile Bayburt’ta birçok proje uyguladıklarını anlattı. Koyunculuğun geliştirilmesi alanında büyük başarı yakalandığının altını çizen Vali Epcim şöyle devam etti: “Sizlerin de bildiği gibi 19 bin olan koyun sayımız iki yıl içerisinde 125 bin rakamlarına geldi. Bu Bayburt’un, Bayburtlu üreticinin büyük bir başarısıdır. Bu manada da özellikle ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var?’ adlı projeyle 240 çiftçimize koyun dağıttık. Bununla da yetinmedik. Bu 240 çiftçi yanına bir o kadar daha kattı ve bu şekilde 125 binli rakamlara ulaşıldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Bayburt’ta koyunculuk iki yıl önce bitme noktasında gelmişti. Burada başarı sağlandı. Ekilmeyen arazi kalmadı. Ayrıca dış desteklerden çeşitli fonlarla bu süreci desteklemeye çalıştık.”

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bayburt’un birçok ürünün üretiminde ilk sıralarda olduğunu ifade eden Vali Epcim, büyük baş hayvan sayısında önemli artış kaydedildiğine dikkat çekti. Son iki yıldır yüzde 50’ye varan bir artışın sağlandığını bildiren Vali Epcim, “Şu an itibariyle 80 bin civarında büyük baş hayvana ulaştık. Bu da ciddi, büyük bir başarıdır. Bunu da hiç küçük görmüyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, tarımsal desteklemeler konusunda 70 milyon liralık beklentileri olduklarını dile getirdi. Çiftçi Kayıt Sistemi içerisinde yer alan 11 bin üreticiye 70 milyon liralık tarımsal destek sağlanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bayburt tarımına verilen önemin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Vali Epcim sözlerinin devamında son iki yılda uygulanan projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesinde 8,5 milyon liralık bir çalışma yapıldı. Ciddi bir destek aldık. Yöremden Yurduma Organik Ürünler Projesi uygulandı. Arıcılığın geliştirilmesine ilişkin bir takım destekler. Nadas Alanlarının Azaltılması Projesine sağlanan destekler var. Özellikle Organik Tıbbi Aromatik Bitki olarak tarhunun geliştirilmesine yönelik çok ciddi bir çalışma yapıldı. EKO-KÖY Projesiyle Bayburt’ta seralar kurduk. Seracılığın geliştirilmesi alanında çalışmalar yapıldı. Küçükbaş Yıkama İlaçlama Projesi çok stratejik bir çalışmadır, buna özel destekler sağlandı. Koyunculuk altyapısının geliştirilmesi için 1 milyon 260 bin liralık destek sağlandı. Bu desteklerin tamamını proje karşılığında genel bütçeden almadığımız ödenekten, diğer illerin almadığı ödenekler olarak bunları düşünmenizi istiyoruz. Mera ıslah çalışmalarına toplamda 8 – 10 milyon lira arası bir destek sağlandı. Toplamda son bir buçuk yılda 32 milyonu geçen bir destek söz konusu. Doğrudan üretimin desteklemesi için harcanan bir miktardır. Bu destekler Bayburt’a has, Bayburt çiftçisine has desteklerdir. Ayrıca kuraklıktan etkilenen Bayburtlu çiftçiye de çok özel, milletvekilimizle yaptığımız girişimle 2,5 milyon liralık bir tutarı da doğrudan ek destek olarak üreticiye sağlamış olduk.”

Çiftçilere imkan sağlandığında üretimde önemli artış sağlanacağını savunan Vali Epcim, görüşlerine örnek olarak Demirözü Barajı sulamasını gösterdi. Geçmişe göre bölge çiftçisinin bire üç verim aldığını anlatan Vali Epcim, çiftçileri daha çok gelir ürünlere doğru taşımak istediklerini vurguladı.

Programda söz alan Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de çiftçilerin sorunlarını anlattı. Çözüm önerilerini paylaştı.

Özel bir işletmede düzenlenen programa İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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