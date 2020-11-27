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Bayburt Valiliği’nden taziye mesajı

Bayburt Valiliği, dün hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci için taziye mesajı yayımladı.

BAYBURT 27.11.2020, 08:21
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Bayburt Valiliği’nden taziye mesajı
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Bayburt Valiliği, dün hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci için taziye mesajı yayımladı.

Taziye ve başsağlığı mesajında, “Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin kıymetli mahdumu Necati Serdar Pekmezci’nin amansız hastalığına karşı bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bayburt Valiliği olarak; merhuma yüce Allah’tan rahmet, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başta olmak üzere kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve baş salığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
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