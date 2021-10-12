Bayburt Üniversitesinde ağaç dikimi etkinliği

Bayburt Üniversitesi ve TEMA Vakfı Bayburt İl Temsilciliği işbirliğinde meyve fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesinde, sosyal farkındalık oluşturmak ve külliye alanlarında yeşil alanları zenginleştirmek amacıyla yaklaşık 200 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, personel ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bâbertî Külliyesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğine Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Metin Uçurum, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Üniversitenin çevre bilinci oluşturmak için yeşillendirmeye verdiği öneme dikkat çeken Rektör Türkmen; “TEMA Vakfı Bayburt İl Temsilciliği işbirliğinde Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz bu kampanyaya katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Meyve fidanı dikmek üzere bir araya geldiğimiz etkinliğimizle; özellikle çocuklarımıza, gençlerimize çevre ve doğa bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Ağaç sevgisini geliştirmek çevre farkındalığı oluşturmak için bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Geleceğimizin umudu gençlerimizin bundan sonra da yaşadıkları yerleri ağaçlandırarak doğanın en yakın dostu kalacaklarına da eminim.” diye konuştu.