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Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor.

BAYBURT 01.12.2021, 09:14
Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor.

22 Kasım-14 Aralık 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kültür Akademisi konferanslarının ikinci hafta etkinliğine konuşmacı olarak Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen katıldı.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen tarafından “Spor, Kültür ve Kimlik” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Rektör Türkmen konferansta; Türk toplumu için sporun geçmişten bu yana önemli olduğuna değinerek, ilk Türk devletleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden örnekler verdi. Türklerin İslamiyet’i kabul edişinin ardından İslami motifli spor anlayışlarının da ortaya çıktığını belirten Rektör Türkmen, Osmanlı döneminde olan okçuluk, binicilik, atıcılık gibi tekkelerin de bugünkü kulüp anlayışıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Türkler açısından oldukça önemli olan ‘Alp’ kavramının da sporla yakından ilişkili olduğuna değindi. Spor branşlarındaki değişikliklerin 19. yüzyıldan sonra ortaya çıktığını belirterek, bu branşların kurumsallaşma çalışmalarının ise 20. yüzyıla kadar devam ettiğini söyledi.

Günümüzde sporun güçlü bir enstrüman olduğunun altını çizen Rektör Türkmen, bu durumun bir manipülasyon aracı olarak da kullanılabildiğine dikkat çekti. Bu durumlara imkân verilmemesi ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Sporla eğitim arasında çok yakın bir ilişki olduğunu ifade ederek özellikle dijital bağımlılıkla mücadelede sporun ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Geleneksel spor dallarının gelişimin de önemli olduğunu belirterek, bu konuda yapılan çalışmaların, atlı cirit, geleneksel okçuluk, binicilik gibi spor dallarının geleneklere uygun icra edilmesinde oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Bayburt Üniversitesinde de, kendi kültürümüze ait değerlerin, spor branşlarına yansıtılması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Rektör Türkmen, bu branşların yaşatılması ve yaygınlaştırılmasına da önem verdiklerini vurguladı.

Programın sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Rektör Türkmen, Kültür Akademisi çalışmalarının organize edilmesinde emek veren Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesi ve İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Programa; Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, dekanlar, müdürler, MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kültür Akademisi’ konferansları; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin’in “İslam ve İnsan Hakları” (3 Aralık 2021 - Cuma, Saat 15.00), İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun “İlme ve İlim Erbabına Bakışımız” (10 Aralık 2021 - Cuma, Saat 15.00) ve 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “1916 Yılından Günümüze Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik” (14 Aralık 2021-Salı, Saat 15.00) sunumlarıyla devam edecek.

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