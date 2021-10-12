Bayburt TAMP 2021 KBRN çalışma grubu toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından TAMP KBRN çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Bayburt AFAD Toplantı Salonunda yapılan KBRN Çalışma Grubu Operasyon Planının Eğitim toplantısında planda görevli kurumların görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Olası afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmek, ayrıca görevde yer alan personellere görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme toplantısında depreme karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış çalışmaların yanı sıra, Bayburt’taki, doğal olmayan afetlere dönük olarak alınan ve alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalar yapılan sunum eşliğinde değerlendirildi.