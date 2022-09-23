Bayburt Belediyesi asfalt ve kaldırım çalışmalarında tempoyu düşürmüyor

İş sezonunun başından beri çalışma temposunu bir an olsun düşürmeyen Bayburt Belediyesi kış sezonu yaklaşırken yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Bu yıl yapılan asfalt çalışmaları dahilinde yeniden düzenlenen Sahil Yolu Sokak ve Akşemseddin Caddesi’nin Emniyet Müdürlüğü arkasında kalan kısmında çalışmalar tamamlanırken, Koruk Caddesi, 21 Şubat Caddesi, Dörtyol Mevkii, Ordu Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Sıtkı Özer Caddesi ve Zincirlikuyu Caddesi’nde ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Caddelerde yapılan kalıcı asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları ilk olarak yollar belirli bir seviyede kazılarak düzenlendi ve plentmiks temel serimi yapılarak üç katmanlı asfalt uygulandı. Asfalt uygulamasının ardından yapılan ve bazalt taşların kullanıldığı kaldırım yapım çalışmalarıyla beraber bu caddeler yeni yüzleriyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yoğun bir çalışma sezonunu geride bırakacaklarını belirterek “Bu yıl iş sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdik. Şehrimizin çehresini değiştirecek projelerimizin hayata geçirilmesinin yanında alışılagelmiş hizmetlerimizi de hummalı bir çalışma ile gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin neresinde hizmete ihtiyaç duyuluyorsa belirli bir program dahilinde oraya hizmetlerimizi götürüyoruz. Kış sezonu iyiden iyiye yaklaşmasına rağmen çalışma grafiğimizi hep daha yukarıya çıkarıyoruz. Yol ve kaldırım çalışmalarımız çerçevesinde şimdiye kadar yaklaşık 7000 ton asfalt ve 14.000 ton pmt serimi gerçekleştirdik. Ayrıca bazalt taştan 4 bin metrekare kaldırım yapımı gerçekleştirdik. Bu rakamlar işler tamamlanıncaya kadar daha da artacak. Ayrıca mahallelerimizi de unutmadık bu iş sezonunda ekiplerimizce mahallelerimizde yaklaşık bin ton asfalt uygulaması yapıldı. Vatandaşlarımızın bu çizgimizi her zaman devam ettireceğimizden şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.