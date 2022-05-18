Başkan Pekmezci: “İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz” dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz. Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basmışlar “Ya İstiklâl, Ya Ölüm” şiarıyla Milli Mücadele’nin ateşini yakmışlardır.

Türk milletinin vatan toprağını, bütün mukaddesatının simgesi olan al bayrağını ve tarih boyunca asla kaybetmediği bağımsızlığını korumak, geleceğine uzanan yolu kendi özgür iradesi ile çizmek ve yarınlarını kendi elleriyle şekillendirmek için canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadelenin tek yürekte, tek bir irade altında yek vücut olduğu, topyekûn Kurtuluş Savaşı’na dönüştüğü günün şafağıdır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında ses bulan bu irade, 19 Mayıs’ın mirası olarak gençlere emanet edilmiştir.

Bu vesile ile aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”