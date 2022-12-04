Baberti Külliyesi yeni ağaçlarla renkleniyor

Bayburt Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından her yıl nisan ve kasım dönemlerinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 300 sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.

“Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi” sloganıyla bölgenin önemli bilim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayburt Üniversitesi, huzurun timsali yeşil kampüs yaşamını inşa ediyor. Bu bağlamda doğayla iç içe kampüs hedefine ulaşmak adına her yıl gerçekleşen ağaç dikim etkinliği bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üst yönetim bizzat ağaç dikerek bu örnek etkinlikte rol aldı. Eğitimin verimliliği açısından huzurlu bir ortamın tesis edilmesi gerektiğine değinen Rektör Türkmen, kampüsün yeşillendirilmesinin "Yaşayan Üniversite” olma hedefi için elzem olduğunu söyledi. Rektör Türkmen, etkinlikte kampüse hayat vermek için emek sarf eden Rektör Yardımcıları, akademisyenler, personel ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik, Rektör Türkmen’in ağaç dikim çalışmalarına katılan öğrenciler ile sohbet edip fotoğraf çekilmesi ile son buldu.