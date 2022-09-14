69 yaşındaki baba bağda üretiyor genç oğlu tezgahta satıyor

Bayburt’ta yaşayan ve organik tarımla uğraşan 69 yaşındaki Tacettin Tekdemir yarım asrı aşkın süredir sebze üreticiliği yapıyor. Sebze üreticiliğinde 50 küsur yılı geride bırakan, Tekdemir, babasından öğrendiği tekniklerle üretime devam ediyor. Özellikle Bayburt’a özgü olan Bayburt lahanasının yanı sıra birçok sebzeyi bağda yetiştiren Tekdemir, lahananın mazisinin eskiye dayandığını, lahananın ata tohumlarından üretildiğini ve yıllarca bozulmadan bugüne geldiğini belirtti. Kışın gelmesiyle birlikte kışlık patates ve lahana telaşının başladığına dikkat çeken Tekdemir, Bayburtluların turşu ve kışlık ihtiyaçları için yoğun mesai harcadıklarını bildirdi. 45 senedir kendisinin bu işle uğraştığını ancak daha öncesinde de babasıyla birlikte bu işi yaptığını dolayısıyla meslekte 50 yılı geride bıraktığına vurgu yapan Tekdemir, "Ben 69 yaşındayım, 45 senedir bu işle, bağcılıkla uğraşıyorum. Babamdan da önce vardı çocukluk zamanlarımda babamla birlikte atla gelirdik tarlada, bağda çalışırdık. Babamdan sonra bize kaldı bu meslek, biz de şimdi bu işi devam ettiriyoruz. Nereye kadar devam ettireceksek oraya kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

3 kuşaktır bağcılıkla uğraşıyorlar

Bağda çalışırken yorulduğunu kaydeden Tekdemir, toprakla uğraşmanın insanı genç tuttuğunu ifade ederek, "Yoruluyorum ama mecbur, el mecbur. Gidip kahvehanelerde otursam daha çok yaşlanacağım ama burada toprakla uğraşıp genç kalıyoruz, ayakta duruyoruz" şeklinde konuştu. Sebze yetiştiriciliğini dedesinden bu yana sürdüren Tekdemir, babasından sonra 3’ncü kuşak olarak bağcılığı sürdürdüğünü bildirdi. Patates, lahana, fasulye, ıspanak, dereotu, roka, havuç, maydanoz, semizotu, mısır gibi sebzeleri bağda organik bir şekilde yetiştiren Tekdemir, salata ve domatesi de serada yetiştirdiğini, hepsini organik tarımla ürettiğini dile getirdi. Bağda ve serada yetiştirdiği ürünleri oğlu Ekrem Tekdemir’in sattığını ve organik yeşillikleri Bayburtlularla buluşturduğunu söyleyen Tekdemir, "Yıllardır bu işi yapıyoruz ben burada yetiştirip, üretiyorum oğlum Ekrem ise tezgahta satışını yapıyor" diye konuştu.

"Yıllardır bu işi yaparak organik sebzeleri Bayburtlulara ulaştırıyoruz"

Uzun yıllardır babasının ekip ürettiği sebzeleri satan ve organik sebzeye ulaşımı kolaylaştıran Ekrem Tekdemir, özellikle yaz aylarında yurtdışından ve il dışından gelen gurbetçilerin organik sebzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sebze, meyve işi bitecek bir iş değil, alıcısı her zaman oluyor. Biz de niye insanımız organik, doğal sebze tüketmesin diyerekten yıllardır bağda yetiştiriciliğini yaparak, Bayburtlulara organik sebzeyi ulaştırıyoruz, alıcılar da bu durumdan çok memnun. Özellikle yaz aylarında Bayburt’a gelen vatandaşlar organik sebzeye büyük ilgi gösteriyor büyük şehirlerde organik sebzeye ulaşmak zor olduğundan burada bir hayli gurbetçilerin ilgisini çekiyor" sözlerini kullandı.