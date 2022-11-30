Yaklaşık 3 ay su altında kalan aracı dalgıç ekibi çıkarttı

Batman Belediyesi, yaklaşık 3 ay önce yaşanan trafik kazası sonucu suya gömülen aracı, belediye bünyesinde çalışan dalgıç ekipler tarafından çıkartıldı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, “Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekibinin uzun süren uğraşları sonuç verdi. Siirt’in Şirvan ilçesi Yağcılar Beyaz Köprüsü mevkiinde 27 Temmuz 2022 tarihinde seyir halinde iken araç hâkimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan ve ardından Siirt Hidroelektrik Santrali (HES) baraj sularına gömülen araç, belediye dalgıç ekibinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak araç sahibine teslim edildi” denildi.

Araç sahibi M.S, farklı firmalar ve ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınmaması üzerine Batman Belediyesi’nden aracın çıkarılması için talepte bulunulmuştu.

M.S., ailesiyle birlikte trafik kazası geçirerek sudan, yara almadan kurtulduğunu belirterek, “Daha önce sudan çıkarılması için farklı firmalara müracaat etmeme rağmen maalesef yapılan uğraşlar sonucu aracım bulunduğu yerden çıkarılamadı. Batman Belediyesi’nin deneyimli dalgıç ekibinin bu işi yapabileceğini öğrendim. Batman Belediye Başkanlığına dilekçeyle müracaat ettim. Sağ olsun Batman Belediyesi yetkilileri müracaatıma olumlu yanıt vererek aracımı bulunduğu yerden çıkardı. Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Batman Belediyesi, müracaat sonucu başkanlık olurunun ardından otomobil, dalgıç ekibinin Yağcılar Beyaz Köprüsü mevkiinde yaptığı çalışmalar sonucunda çıkarılarak sahibine teslim edildiğini açıkladı.