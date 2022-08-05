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Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 16 kişi yaralandı.

BATMAN 05.08.2022, 11:36
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. OSB yakınlarında yaşanan kazada 1’i ağır 16 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi.

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