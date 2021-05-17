Batman’da rögara düşen 3 koyun halat yardımıyla kurtarıldı

Batman merkez Batı Raman yolu civarında açık bırakılan rögar çukuruna düşen 3 koyun, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batı Raman çevre yolu üzerindeki Fen Lisesi civarında açık olan rögar çukuruna 3 koyun düştü. Çukurdan ses geldiğini duyan civarda bulunan vatandaşlar, hemen Batman itfaiyesine haber verdi. Çukurun bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, tripoda halat bağlayarak çukura indi. Çukurun dar ve derin olması nedeniyle koyunları çıkarmakta güçlük çeken ekipler, koyunları kendilerine bağlayarak halat yardımıyla çukurdan çıkarabildi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen koyunlar, itfaiye ekipleri tarafından sahibin teslim edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen koyunların sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi.